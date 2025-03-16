Форвард «Каролины» Янковски забил 4 гола четырьмя первыми бросками после обмена из «Нэшвилла». Эта серия – рекорд с момента начала наблюдений в 1997-м
Форвард «Каролины» Марк Янковски забил 4 гола за 4 броска и установил рекорд.
30-летний форвард был обменян в «Харрикейнс» из «Нэшвилла» по ходу сезона.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:0) он сделал дубль. Янковски забросил четыре шайбы четырьмя первыми бросками после перехода.
Он стал единственным хоккеистом с момента начала наблюдений (с сезона-1997/98), которому покорилось такое достижение. При подсчете учитывались все возможные случаи, когда хоккеист попадал в новую команду.
В текущем сезоне у Янковски 13 (8+5) очков в 45 матчах за две команды.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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