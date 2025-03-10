Фантилли с хет-триком, Янковски с дублем и Достал с 31 сэйвом в матче с «Айлендерс» – звезды дня в НХЛ
Адам Фантилли, Марк Янковски и Лукаш Достал – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, отразивший 31 из 32 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).
Вторая звезда – форвард «Каролины» Марк Янковски, сделавший дубль в первом матче за новую команду – против «Виннипега» (4:2).
Первая звезда – форвард «Коламбуса» Адам Фантилли, сделавший хет-трик в матче с «Рейнджерс» (7:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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