Кайру с хет-триком, Янковски со 2-м дублем за «Каролину» в 4 играх после обмена, Шестеркин с 5-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Джордан Кайру, Марк Янковски и Игорь Шестеркин – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин , сыгравший на ноль против «Коламбуса» (4:0) при 21 отраженном броске. Шатаут стал для него 5-м в сезоне.

Вторая звезда – форвард «Каролины» Марк Янковски с 2 шайбами в ворота «Филадельфии» (5:0). В 4 играх за новую команду после обмена из «Нэшвилла» у него 4 гола при двух дублях.

Первая звезда – форвард «Сент-Луиса » Джордан Кайру с хет-триком в ворота «Миннесоты» (5:1).