Кайру с хет-триком, Янковски со 2-м дублем за «Каролину» в 4 играх после обмена, Шестеркин с 5-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ
Джордан Кайру, Марк Янковски и Игорь Шестеркин – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, сыгравший на ноль против «Коламбуса» (4:0) при 21 отраженном броске. Шатаут стал для него 5-м в сезоне.
Вторая звезда – форвард «Каролины» Марк Янковски с 2 шайбами в ворота «Филадельфии» (5:0). В 4 играх за новую команду после обмена из «Нэшвилла» у него 4 гола при двух дублях.
Первая звезда – форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру с хет-триком в ворота «Миннесоты» (5:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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