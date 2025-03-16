Далин о 4:3 с «Вегасом»: «Сейчас «Баффало» выглядит как команда. Это шаг в правильном направлении, начало чего-то хорошего»
Расмус Далин считает, что «Баффало» стал выглядеть настоящей командой.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сейбрс» по буллитам обыграли «Вегас» со счетом 4:3. Шведский защитник сравнял счет за 16 секунд до конца третьего периода.
«Это шаг в правильном направлении, сейчас мы выглядим как команда.
Мы вступаемся друг друга и выглядим настоящим коллективом. Думаю, это начало чего-то хорошего», – сказал защитник «Баффало» Расмус Далин.
В текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 51 (12+39) очко в 57 матчах при полезности «плюс 5». «Сейбрс» идут последними в Восточной конференции, набрав 58 очков за 65 игр.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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