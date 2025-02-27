Хедман, Карлссон, Нюландер, Рэймонд, Петтерссон и Зибанежад – в составе Швеции на ОИ-2026 по версии сайта НХЛ
Сайт НХЛ назвал возможный состав сборной Швеции на Олимпиаду.
Турнир пройдет в 2026 году в Италии.
По мнению официального сайта НХЛ, в команду войдут следующие хоккеисты:
Вратари: Филип Густавссон, Якоб Маркстрем, Линус Улльмарк;
Защитники: Филип Броберг, Юнас Брудин, Расмус Далин, Маттиас Экхольм, Густав Форслинг, Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Хампус Линдхольм;
Нападающие: Йеспер Братт, Лео Карлссон, Вильям Эклунд, Юэль Эрикссон Эк, Филип Форсберг, Вильям Карлссон, Адриан Кемпе, Элиас Линдхольм, Вильям Нюландер, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Лукас Рэймонд, Фабиан Зеттерлунд, Мика Зибанежад.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости