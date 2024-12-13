Василевский провел 500-й матч в НХЛ – 5-й российский вратарь, достигший этой отметки. Он отразил 19 из 22 бросков «Калгари»

Андрей Василевский – 5-й российский вратарь с 500+ матчами в регулярках НХЛ.

Вратарь «Тампы » провел юбилейную игру, выйдя в старте на матч регулярного чемпионата против «Калгари » (8:3).

Он отразил 19 из 22 бросков соперника, победа стала 13-й в 23 играх в сезоне (91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).

По числу игр в регулярках 30-летний Василевский (500; 306 побед, 36 шатаутов, 91,6%, 2,56) занимает 5-е место среди российских вратарей в истории лиги.

Выше идут Николай Хабибулин (799), Сергей Бобровский («Флорида», 720), Евгений Набоков (697) и Семен Варламов («Айлендерс», 621).