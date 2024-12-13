Василевский провел 500-й матч в НХЛ – 5-й российский вратарь, достигший этой отметки. Он отразил 19 из 22 бросков «Калгари»
Андрей Василевский – 5-й российский вратарь с 500+ матчами в регулярках НХЛ.
Вратарь «Тампы» провел юбилейную игру, выйдя в старте на матч регулярного чемпионата против «Калгари» (8:3).
Он отразил 19 из 22 бросков соперника, победа стала 13-й в 23 играх в сезоне (91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).
По числу игр в регулярках 30-летний Василевский (500; 306 побед, 36 шатаутов, 91,6%, 2,56) занимает 5-е место среди российских вратарей в истории лиги.
Выше идут Николай Хабибулин (799), Сергей Бобровский («Флорида», 720), Евгений Набоков (697) и Семен Варламов («Айлендерс», 621).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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