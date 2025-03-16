Кучеров сделал передачу в матче с «Бостоном». У него 93 очка в 62 играх

Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Бостоном» (6:2).

Форвард «Тампы » набрал 93-е (28+65) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 62 игры.

Сегодня за 19:25 (3:35 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».