«Тампа» проиграла 3 матча подряд. Кучеров пропустил игру с «Филадельфией» из-за болезни

«Тампа» проиграла 3 матча подряд.

«Филадельфия » обыграла «Лайтнинг» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для команды под руководством Джона Купера третьим подряд.

Сегодня в составе не было лучшего бомбардира Никиты Кучерова – он пропустил игру из-за болезни. Ворота «Тампы» защищал Юнас Юханссон.

С 79 очками в 65 играх «Тампа » занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе. Идущая на 4-м месте «Оттава» сократила разрыв до 4 очков.