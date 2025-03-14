«Тампа» проиграла 3 матча подряд. Кучеров пропустил игру с «Филадельфией» из-за болезни
«Тампа» проиграла 3 матча подряд.
«Филадельфия» обыграла «Лайтнинг» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для команды под руководством Джона Купера третьим подряд.
Сегодня в составе не было лучшего бомбардира Никиты Кучерова – он пропустил игру из-за болезни. Ворота «Тампы» защищал Юнас Юханссон.
С 79 очками в 65 играх «Тампа» занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе. Идущая на 4-м месте «Оттава» сократила разрыв до 4 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости