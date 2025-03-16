Юдин о СКА в плей-офф: «Может, будет и лучше начать в гостях. Мы не смотрим на то, против кого предстоит играть. Будем выходить на каждый матч с целью победить»

Дмитрий Юдин заявил, что СКА без разницы, с кем играть в плей-офф.

– С «Локомотивом» встречи в первом раунде избежали. С кем-то, может, еще не хотите играть на старте плей-офф?

– Без разницы. Мы не смотрим на то, против кого нам предстоит играть. Будем выходить на каждый матч с целью победить.

– Есть вероятность, что СКА начнет плей-офф в гостях. Морально уже как-то готовитесь к этому?

– Здесь без разницы. Может, будет и лучше начать в гостях.

– Впереди у СКА два матча на Урале: «Трактор» и «Автомобилист». Какие ожидания от матчей с этими командами?

– Хорошие матчи с командами, которые тоже уже готовятся к плей-офф. Для нас будет хорошая проверка перед плей-офф. Хорошо, что сейчас будем играть с такими командами, – сказал защитник СКА Дмитрий Юдин.