Юдин о СКА в плей-офф: «Может, будет и лучше начать в гостях. Мы не смотрим на то, против кого предстоит играть. Будем выходить на каждый матч с целью победить»
Дмитрий Юдин заявил, что СКА без разницы, с кем играть в плей-офф.
– С «Локомотивом» встречи в первом раунде избежали. С кем-то, может, еще не хотите играть на старте плей-офф?
– Без разницы. Мы не смотрим на то, против кого нам предстоит играть. Будем выходить на каждый матч с целью победить.
– Есть вероятность, что СКА начнет плей-офф в гостях. Морально уже как-то готовитесь к этому?
– Здесь без разницы. Может, будет и лучше начать в гостях.
– Впереди у СКА два матча на Урале: «Трактор» и «Автомобилист». Какие ожидания от матчей с этими командами?
– Хорошие матчи с командами, которые тоже уже готовятся к плей-офф. Для нас будет хорошая проверка перед плей-офф. Хорошо, что сейчас будем играть с такими командами, – сказал защитник СКА Дмитрий Юдин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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