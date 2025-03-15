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Тарасов сыграет в воротах «Коламбуса» против «Рейнджерс». Мерзликин с женой ожидают рождения ребенка

Даниил Тарасов сыграет в воротах «Коламбуса» в матче против «Рейнджерс».

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Аарон Порцлайн со ссылкой на главного тренера клуба Дина Эвасона.

Игра состоится 16 марта. Начало – в 02:00 по московскому времени.

Вратарь Элвис Мерзликин пропустит этот матч.

«Тренер «Коламбуса» Дин Эвасон говорит, что Даниил Тарасов выйдет в старте, а Джет Гривс будет бэкапом в игре против «Рейнджерс».

Элвис Мерзликин был на льду сегодня утром, но он и его жена Александра ожидают рождения второго ребенка», – написал Порцлайн.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасов провел 16 матчей, отражая в среднем 88,3% бросков при коэффициенте надежности 3,54.

Мерзликин временно покинул «Коламбус» по личным причинам. Голкипер пропустит матч с «Рейнджерс»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Аарона Порцлайна
logoКоламбус
logoДаниил Тарасов
logoДин Эвасон
logoЭлвис Мерзликин
logoДжет Гривс
logoНХЛ
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