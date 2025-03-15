Разин о драке Орехова c Воном: «Как нормальный мужик, я только «за», ведь ему летели в голову. Он вступился за себя. Нельзя оставлять это без наказания»

Андрей Разин сообщил, что Данил Гололобов, вероятно, получил сотрясение мозга.

В субботу «Металлург » победил «Куньлунь » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 7:1.

– Все три периода играли хорошо, контролировали матч. Хвалить не хочется.

– Что сказали в перерыве после первого периода?

– Не надо было подстраиваться под соперника, мы играем в быстрый хоккей. Нужно было добавить агрессии.

– Понимали, что Пресс и Минулин могли не выйти. Не вышел и Силантьев.

– Пресс и Силантьев на 99% выйдут в следующей игре, Минулин еще пропустит одну-две встречи, перестраховываемся перед плей-офф. Он уже катается.

Думаю, у Гололобова есть небольшое сотрясение мозга, он сидит бледный.

– Что с Яковлевым?

– Многие хотели бы услышать, что у нас конфликт и я его посадил на лавку. Как адекватный, нормальный человек и тренер, я отпустил его на прекрасное событие, которое он ожидает.

– Что с Ореховым? Он участвовал в драке [c Остином Воном].

– Конечно, если бы он получил в драке травму и выбыл, мне было бы жалко. Как нормальный мужик, я только «за», ведь ему летели в голову. Он вступился за себя. Нельзя оставлять это без наказания.

Лучше один раз врезать и проиграть в драке, чем оставить такое поведение без внимания, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.