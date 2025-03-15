Разин о драке Орехова c Воном: «Как нормальный мужик, я только «за», ведь ему летели в голову. Он вступился за себя. Нельзя оставлять это без наказания»
В субботу «Металлург» победил «Куньлунь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 7:1.
– Все три периода играли хорошо, контролировали матч. Хвалить не хочется.
– Что сказали в перерыве после первого периода?
– Не надо было подстраиваться под соперника, мы играем в быстрый хоккей. Нужно было добавить агрессии.
– Понимали, что Пресс и Минулин могли не выйти. Не вышел и Силантьев.
– Пресс и Силантьев на 99% выйдут в следующей игре, Минулин еще пропустит одну-две встречи, перестраховываемся перед плей-офф. Он уже катается.
Думаю, у Гололобова есть небольшое сотрясение мозга, он сидит бледный.
– Что с Яковлевым?
– Многие хотели бы услышать, что у нас конфликт и я его посадил на лавку. Как адекватный, нормальный человек и тренер, я отпустил его на прекрасное событие, которое он ожидает.
– Что с Ореховым? Он участвовал в драке [c Остином Воном].
– Конечно, если бы он получил в драке травму и выбыл, мне было бы жалко. Как нормальный мужик, я только «за», ведь ему летели в голову. Он вступился за себя. Нельзя оставлять это без наказания.
Лучше один раз врезать и проиграть в драке, чем оставить такое поведение без внимания, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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