Яшкин следит за погоней Овечкина за рекордом Гретцки: «Мы переписываемся. Поздравляю Сашу с каждым голом. Последние шаги самые сложные»
Дмитрий Яшкин следит за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
– Дмитрий, вы следите за погоней Александра Овечкина к вечному рекорду Уэйна Гретцки?
– Да, конечно. Мы общаемся, переписываемся. Поздравляю Сашу с каждым голом. Желаю ему удачи.
– До заветной планки осталось совсем чуть-чуть...
– Сами знаете: последние шаги самые сложные.
– Получается смотреть матчи «Вашингтона» или другой часовой пояс дает о себе знать?
– Нет, они в основном начинаются ночами по нашему времени, поэтому все отслеживаю по хайлайтам, – сказал форвард «Ак Барса».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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