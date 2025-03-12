Яшкин следит за погоней Овечкина за рекордом Гретцки: «Мы переписываемся. Поздравляю Сашу с каждым голом. Последние шаги самые сложные»

Дмитрий Яшкин следит за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

– Дмитрий, вы следите за погоней Александра Овечкина к вечному рекорду Уэйна Гретцки?

– Да, конечно. Мы общаемся, переписываемся. Поздравляю Сашу с каждым голом. Желаю ему удачи.

– До заветной планки осталось совсем чуть-чуть...

– Сами знаете: последние шаги самые сложные.

– Получается смотреть матчи «Вашингтона» или другой часовой пояс дает о себе знать?

– Нет, они в основном начинаются ночами по нашему времени, поэтому все отслеживаю по хайлайтам, – сказал форвард «Ак Барса».