У Галимова, Барабанова, Яшкина и Семенова по 50+ очков – впервые в истории «Ак Барса» 4 игрока достигли этой отметки в одной регулярке
Впервые в истории «Ак Барса» 4 игрока набрали по 50+ очков в одном сезоне КХЛ.
Казанский клуб одержал домашнюю победу над «Трактором» со счетом 6:2.
На счету форварда Кирилла Семенова результативная передача, нападающий Дмитрий Яшкин отметился дублем в этом матче.
Таким образом, впервые в истории «Ак Барса» сразу 4 игрока набрали по 50 и более очков в одном регулярном сезоне КХЛ.
Александр Барабанов заработал 54 (23+31) очка в 64 играх, на счету Артема Галимова 59 (35+24) баллов в 65 матчах, Дмитрий Яшкин отметился 52 (33+19) очками в 65 играх, у Кирилла Семенова 50 (15+35) баллов в 65 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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