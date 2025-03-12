У Галимова, Барабанова, Яшкина и Семенова по 50+ очков – впервые в истории «Ак Барса» 4 игрока достигли этой отметки в одной регулярке

Впервые в истории «Ак Барса» 4 игрока набрали по 50+ очков в одном сезоне КХЛ.

Казанский клуб одержал домашнюю победу над «Трактором » со счетом 6:2.

На счету форварда Кирилла Семенова результативная передача, нападающий Дмитрий Яшкин отметился дублем в этом матче.

Таким образом, впервые в истории «Ак Барса » сразу 4 игрока набрали по 50 и более очков в одном регулярном сезоне КХЛ .

Александр Барабанов заработал 54 (23+31) очка в 64 играх, на счету Артема Галимова 59 (35+24) баллов в 65 матчах, Дмитрий Яшкин отметился 52 (33+19) очками в 65 играх, у Кирилла Семенова 50 (15+35) баллов в 65 встречах.