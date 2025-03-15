Каменев о положительной допинг-пробе: «Пока не могу ответить на вопросы, все через ЦСКА»
Владислав Каменев отказался комментировать данные о положительной допинг-пробе.
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА временно отстранен из-за положительного результата теста на мельдоний.
«Я пока не могу ответить на ваши вопросы. Все через клуб», – заявил Владислав Каменев.
В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 63 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 26 (10+16) очков при полезности «минус 4».
Его действующее соглашение с армейцами рассчитано до 31 мая 2026 года.
Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Форвард ЦСКА временно отстранен (Алексей Шевченко)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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