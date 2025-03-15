Каменев о положительной допинг-пробе: «Пока не могу ответить на вопросы, все через ЦСКА»

Владислав Каменев отказался комментировать данные о положительной допинг-пробе.

Ранее стало известно , что форвард ЦСКА временно отстранен из-за положительного результата теста на мельдоний.

«Я пока не могу ответить на ваши вопросы. Все через клуб», – заявил Владислав Каменев .

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 63 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 26 (10+16) очков при полезности «минус 4».

Его действующее соглашение с армейцами рассчитано до 31 мая 2026 года.

Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Форвард ЦСКА временно отстранен (Алексей Шевченко)