Плющев о рейтинге хоккейных городов России: «СКА из Петербурга должен занять 1-е место. Не понимаю, почему «Магнитка» 1-я, а Москва только 9-я»

Владимир Плющев оценил рейтинг самых хоккейных городов России от Спортса’’.

Ранее Спортс’’ составил рейтинг хоккейных городов России. Магнитогорск занял 1-е место , Челябинск – 2-е, Омск – 3-е, Петербург – 4-е, Москва – 9-е.

– Согласны ли вы, что Москва только 9-я в списке хоккейных городов России?

– Я не совсем понимаю, по каким критериям это все определялось.

– Они рассматривали процент побед, вместимость арены, доступность билетов, количество подписчиков в соцсетях и так далее.

– Я думаю, что в этом рейтинге должен занять первое место СКА из Санкт-Петербурга. Потому что там действительно очень здорово работает команда, много болельщиков. Вся инфраструктура очень хорошая.

Я не понимаю, почему «Магнитка» занимает первое место, а Москва только 9-е.

– Вас не удивляет, что Петербург выше, хотя там одна команда в КХЛ, а в Москве – три?

– Я не понимаю эти критерии и как они это все определяют. Понятно, что в Магнитогорске очень любят хоккей. Это нормально. Мне всегда это было видно, когда я еще работал главным тренером, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Самый хоккейный город России. Уникальное исследование Спортса’’