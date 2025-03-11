Виктор Костюченок высказался о поражении «Амура» от «Адмирала».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

«Провалили первый период. Соперник поймал нас на контратаках, выиграл пятак, забил три гола. Потом нам пришлось раскрываться и играть в другой хоккей.

Во втором периоде не хватило наглости и агрессии перед воротами соперника. На третий период должны были выйти заряженными, но подвел быстрый гол соперника. Этого оказалось мало.

«Адмирал » – мастеровитый соперник, умеет действовать в обороне. Три шайбы у него отыграть сложновато, у нас это не получилось», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .