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  • Костюченок о 2:5: «Амур» провалил 1-й период, пришлось раскрываться и играть в другой хоккей. «Адмирал» – мастеровитый соперник, 3 шайбы у него отыграть сложновато»
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Костюченок о 2:5: «Амур» провалил 1-й период, пришлось раскрываться и играть в другой хоккей. «Адмирал» – мастеровитый соперник, 3 шайбы у него отыграть сложновато»

Виктор Костюченок высказался о поражении «Амура» от «Адмирала».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

«Провалили первый период. Соперник поймал нас на контратаках, выиграл пятак, забил три гола. Потом нам пришлось раскрываться и играть в другой хоккей.

Во втором периоде не хватило наглости и агрессии перед воротами соперника. На третий период должны были выйти заряженными, но подвел быстрый гол соперника. Этого оказалось мало.

«Адмирал» – мастеровитый соперник, умеет действовать в обороне. Три шайбы у него отыграть сложновато, у нас это не получилось», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
logoАдмирал
logoКХЛ
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logoМатч ТВ
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