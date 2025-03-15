Илья Воробьев о броске Мозякина: «Шайба летела по хитрой траектории: сначала прямо – и вдруг резко вверх. Вратари знали про этот фокус, но не успевали. Дар свыше»
Экс-форвард «Металлурга» является лучшим снайпером в истории КХЛ – 419 шайб в 842 играх с учетом плей-офф.
– Какой эпизод сразу всплывает перед глазами, когда слышите фамилию Мозякин?
– Его бросок. Шайба летела по хитрой траектории: сначала прямо – и вдруг резко взмывала вверх. Вратари уже знали про этот фокус, но все равно не успевали среагировать. В лучшие годы Мозякин такие голы штамповал. Когда после очередного на лавку заезжал, я смеялся: «Что, опять с крюка сошла?»
– Такому броску можно научиться?
– Едва ли. Дар свыше. Помню, в финале со «Львом» перед шестым матчем Серега в Магнитогорске свои клюшки забыл. Другой бы запаниковал. А Мозякин отмахнулся: «Да мне без разницы, какой играть». Взял у Тима Брента, отпилил - и в тот же вечер снова забил! Уникум! – сказал главный тренер ЦСКА, ранее работавший в «Металлурге».
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