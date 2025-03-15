Илья Воробьев высказался об уникальности броска Сергея Мозякина.

Экс-форвард «Металлурга » является лучшим снайпером в истории КХЛ – 419 шайб в 842 играх с учетом плей-офф.

– Какой эпизод сразу всплывает перед глазами, когда слышите фамилию Мозякин?

– Его бросок. Шайба летела по хитрой траектории: сначала прямо – и вдруг резко взмывала вверх. Вратари уже знали про этот фокус, но все равно не успевали среагировать. В лучшие годы Мозякин такие голы штамповал. Когда после очередного на лавку заезжал, я смеялся: «Что, опять с крюка сошла?»

– Такому броску можно научиться?

– Едва ли. Дар свыше. Помню, в финале со «Львом» перед шестым матчем Серега в Магнитогорске свои клюшки забыл. Другой бы запаниковал. А Мозякин отмахнулся: «Да мне без разницы, какой играть». Взял у Тима Брента, отпилил - и в тот же вечер снова забил! Уникум! – сказал главный тренер ЦСКА , ранее работавший в «Металлурге».