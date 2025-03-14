Ротенберг после 2:0 с «Сочи»: «СКА довольно агрессивно играет с шайбой и без. Стараемся за счет работы всей пятерки добиться результата»

Роман Ротенберг заявил, что СКА играет агрессивно как с шайбой, так и без нее.

Сегодня клуб обыграл «Сочи » со счетом 2:0.

– Насколько было важно выиграть последний домашний матч регулярки?

– Мы смотрим на содержание, на качество игры. Наша задача – выиграть каждый отрезок, каждый период. Говорил, что у нас есть проблемы в первом периоде, но сегодня было улучшение. Если разберем по деталям, нас все устраивает.

Всегда с уважением отношусь ко всем тренерам, в том числе и к главному тренеру «Сочи». Знаю его лично, вместе работали, он стремится не пропустить. Если посмотреть в целом по лиге, не только «Сочи» так играет оборонительно.

Лучше всегда выигрывать и улучшать те детали, над которыми мы работаем. Мы довольно агрессивно играем с шайбой и без. Стараемся за счет работы всей пятерки добиться результата.

– Что можете сказать о Бардакове?

– Очень сильно помог сегодня. Переходы из обороны в атаку мы улучшили за счет таких игроков, как Бардаков , – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.