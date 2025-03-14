Ротенберг после 2:0 с «Сочи»: «СКА довольно агрессивно играет с шайбой и без. Стараемся за счет работы всей пятерки добиться результата»
Сегодня клуб обыграл «Сочи» со счетом 2:0.
– Насколько было важно выиграть последний домашний матч регулярки?
– Мы смотрим на содержание, на качество игры. Наша задача – выиграть каждый отрезок, каждый период. Говорил, что у нас есть проблемы в первом периоде, но сегодня было улучшение. Если разберем по деталям, нас все устраивает.
Всегда с уважением отношусь ко всем тренерам, в том числе и к главному тренеру «Сочи». Знаю его лично, вместе работали, он стремится не пропустить. Если посмотреть в целом по лиге, не только «Сочи» так играет оборонительно.
Лучше всегда выигрывать и улучшать те детали, над которыми мы работаем. Мы довольно агрессивно играем с шайбой и без. Стараемся за счет работы всей пятерки добиться результата.
– Что можете сказать о Бардакове?
– Очень сильно помог сегодня. Переходы из обороны в атаку мы улучшили за счет таких игроков, как Бардаков, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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