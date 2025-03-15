Дадонов сделал передачу в 3-м матче подряд. У форварда «Далласа» 16+20 в 65 играх
Евгений Дадонов сделал голевую передачу в третьем матче подряд.
Форвард «Далласа» отличился в игре с «Виннипегом» (1:4), набрав 36-е (16+20) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 65 матчей.
Сегодня за 15:37 у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 потери шайбы, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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