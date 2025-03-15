1

Дадонов сделал передачу в 3-м матче подряд. У форварда «Далласа» 16+20 в 65 играх

Евгений Дадонов сделал голевую передачу в третьем матче подряд.

Форвард «Далласа» отличился в игре с «Виннипегом» (1:4), набрав 36-е (16+20) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 65 матчей.

Сегодня за 15:37 у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 потери шайбы, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoЕвгений Дадонов
logoНХЛ
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дадонов забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 32 очка и «+13» в 56 играх
123 февраля, 03:40Видео
Дадонов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом». У него 15+15 в 54 играх в сезоне
28 февраля, 07:22
Дадонов дважды забил «Коламбусу», став 1-й звездой матча. У него 15+14 в 52 играх
73 февраля, 02:14Видео
Главные новости
Ничушкин забил 16-й гол в сезоне – в пустые ворота в матче с «Калгари». У него 24 очка в 29 играх
10 минут назадВидео
НХЛ. «Каролина» победила «Детройт», «Эдмонтон» одолел «Айлендерс», «Виннипег» обыграл «Даллас», «Калгари» уступил «Колорадо»
1618 минут назадLive
Драйзайтль в 6-й раз набрал 100+ очков в регулярке НХЛ. Он обошел Ягра и делит с Курри 2-е место среди европейцев по числу таких сезонов, рекорд у Штястны (7)
443 минуты назад
Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков, сделав дубль в матче с «Айлендерс». У форварда «Эдмонтона» 49+51 в 66 играх
58 минут назадВидео
Из-за травм Орлов пропустил последние 4 матча, Свечников – 2. «Каролина» продлила победную серию до 6 игр
сегодня, 02:18
Ковальчук об отстранении России: «Трезвомыслящие люди обязаны сделать так, чтобы хотя бы молодежь играла. Наши представители не имеют даже права голоса. Чистый абсурд»
вчера, 21:53
Журналист подарил Ротенбергу книгу конструктора «Формулы-1» Брауна «Гонка за лидерство». Тренер СКА прокомментировал: «Подарки со смыслом, почитаю. Сегодня работал каждый винтик»
20вчера, 21:40
Хатсон – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic, Вульф – 2-й, Селебрини – 3-й, Мичков – 4-й
7вчера, 21:17
Ротенберг про выезд СКА: «У нас в Петербурге лучшая арена в мире, 18-й аншлаг подряд, больше 22 тысяч болельщиков приходит. Надо в сравнении увидеть, как дела на Урале»
43вчера, 20:58
Форвард «Вашингтона» Протас – хоккеист недели по версии профсоюза игроков НХЛ
7вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Драйзайтль набрал очки в 17-м матче подряд (14+12 на отрезке) и повторил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке. У Макдэвида было 2 таких серии
28 минут назад
Сорокин отбил 33 из 35 бросков «Эдмонтона», поражение – 25-е в сезоне при 24 победах
сегодня, 02:32
Зубов о работе с молодыми игроками: «Это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. Будем надеяться, что информация, которая попадает в их уши, там и останется»
вчера, 21:59
Мичков о погоне Овечкина за Гретцки: «Большая честь зайти в НХЛ, когда он бьет такое достижение. Приятно играть против таких игроков, как Алекс»
вчера, 21:29
Зубов о 0:2: «СКА воспользовался грубыми ошибками «Сочи». Соперник забил, мы нет»
1вчера, 20:30
Леонтьев о 2:1 с «Локомотивом»: «Роль сыграл не класс команды, а огромное желание сражаться до конца. Бойцы – молодцы, достойно отыграли»
2вчера, 19:59
Дмитрий Рябыкин: «Не соглашусь, что у СКА есть проблема с вратарями. Заврагин и Плешков играют очень уверенно»
2вчера, 19:53
Капитан «Калгари» Баклунд выбыл минимум на неделю из-за травмы. У него 24 очка в 64 играх сезона
1вчера, 17:19
Кирилл Сафронов о СКА: «Надо зацепиться за игру, показанную в последних матчах. Главное – надежность вратарей и обороны, меньше удалений, так можно подходить к плей-офф»
вчера, 14:10
Ковальчук об РПЛ: «Болею за чемпионство «Спартака», желаю им удачи. Матч с «Зенитом» решит многое»
8вчера, 13:16