Дадонов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом». У него 15+15 в 54 играх в сезоне
Евгений Дадонов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Далласа» выступил одним из ассистентов при шайбе Маврика Бурка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (4:5 Б).
На счету 35-летнего россиянина 30 (15+15) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+9» и среднем времени на льду 14:08.
Сегодня Дадонов (11:37, «0») также отметился 2 блоками и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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