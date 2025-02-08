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Дадонов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом». У него 15+15 в 54 играх в сезоне

Евгений Дадонов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Далласа» выступил одним из ассистентов при шайбе Маврика Бурка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (4:5 Б). 

На счету 35-летнего россиянина 30 (15+15) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+9» и среднем времени на льду 14:08. 

Сегодня Дадонов (11:37, «0») также отметился 2 блоками и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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