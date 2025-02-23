Дадонов забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 32 очка и «+13» в 56 играх
Евгений Дадонов забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Далласа» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (4:2).
На счету 35-летнего россиянина 32 (16+16) очка в 56 играх при полезности «+13» и среднем времени на льду 14:07.
Сегодня Дадонов (12:33, 0:33 – в большинстве, «+2») реализовал 1 бросок в створ из 3 и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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