Зубов о 0:2: «СКА воспользовался грубыми ошибками «Сочи». Соперник забил, мы нет»

Сергей Зубов отметил, что СКА воспользовался грубыми ошибками «Сочи» в игре КХЛ.

Сегодня «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ уступил СКА со счетом 0:2.

– По содержанию игра была совершенно другая, чем наша последняя домашняя. Создали моменты, нужно было забивать. Соперник воспользовался нашими грубыми ошибками. Соперник забил, мы нет.

– Сегодня был озвучен тезис, что «Сочи» играл в оборонительный хоккей. Это так?

– Обычно, когда ребята бегут вперед, они обрезаются и создается больше моментов в твою сторону. Тезис работает немножко по‑другому, когда команда молодая, необученная, не имеет опыта игры в большой хоккей, происходит момент, что нужно где‑то терпеть.

– Когда команда наберется опыта?

– Вы когда смотрите на возраст команды, посмотрите на игроков «Сочи», где они играли, в каких лигах, тогда мы сможем поговорить на равных.

Команды строятся годами. Если собираешь команду, нужно время – не три месяца, не год, иногда это занимает больше времени.

– Насколько сложно мотивировать команду, когда уже все потеряно?

– Сложно, – сказал главный тренер «Сочи » Сергей Зубов .