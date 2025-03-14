Зубов о 0:2: «СКА воспользовался грубыми ошибками «Сочи». Соперник забил, мы нет»
Сегодня «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ уступил СКА со счетом 0:2.
– По содержанию игра была совершенно другая, чем наша последняя домашняя. Создали моменты, нужно было забивать. Соперник воспользовался нашими грубыми ошибками. Соперник забил, мы нет.
– Сегодня был озвучен тезис, что «Сочи» играл в оборонительный хоккей. Это так?
– Обычно, когда ребята бегут вперед, они обрезаются и создается больше моментов в твою сторону. Тезис работает немножко по‑другому, когда команда молодая, необученная, не имеет опыта игры в большой хоккей, происходит момент, что нужно где‑то терпеть.
– Когда команда наберется опыта?
– Вы когда смотрите на возраст команды, посмотрите на игроков «Сочи», где они играли, в каких лигах, тогда мы сможем поговорить на равных.
Команды строятся годами. Если собираешь команду, нужно время – не три месяца, не год, иногда это занимает больше времени.
– Насколько сложно мотивировать команду, когда уже все потеряно?
– Сложно, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.
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