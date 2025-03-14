Вратарь СКА Заврагин сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 23 броска в матче с «Сочи»
Вратарь Егор Заврагин помог СКА победить «Сочи» (2:0).
19-летний голкипер отразил 23 броска по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 4-й шатаут Егора Заврагина в нынешнем сезоне.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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