Толчинский забил 100-й гол в КХЛ. У форварда СКА 270 очков в 402 играх в лиге с учетом плей-офф
Сергей Толчинский достиг отметки 100 шайб в КХЛ.
Нападающий СКА забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0, 1-й период).
Теперь на счету Сергея Толчинского 14 (7+7) очков в 45 играх сезона-2024/25.
Всего он набрал 270 (100+170) баллов в 402 матчах в лиге с учетом плей-офф.
«Когда юбилеев много – это нам нравится 🔥.
Недавно Сергей Толчинский провел 400-й матч в КХЛ, а сегодня забросил и свою 100-ю шайбу в лиге!» – говорится в сообщении СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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