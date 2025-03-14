Толчинский забил 100-й гол в КХЛ. У форварда СКА 270 очков в 402 играх в лиге с учетом плей-офф

Сергей Толчинский достиг отметки 100 шайб в КХЛ.

Нападающий СКА забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи » (1:0, 1-й период).

Теперь на счету Сергея Толчинского 14 (7+7) очков в 45 играх сезона-2024/25.

Всего он набрал 270 (100+170) баллов в 402 матчах в лиге с учетом плей-офф.

«Когда юбилеев много – это нам нравится 🔥.

Недавно Сергей Толчинский провел 400-й матч в КХЛ, а сегодня забросил и свою 100-ю шайбу в лиге!» – говорится в сообщении СКА .