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  • Ги Буше о 4:5 от «Трактора»: «Когда саботируешь игру, это выливается в сложности. Если мы хотим побеждать, надо избегать ненужных удалений»
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Ги Буше о 4:5 от «Трактора»: «Когда саботируешь игру, это выливается в сложности. Если мы хотим побеждать, надо избегать ненужных удалений»

Ги Буше отметил, что «Авангарду» нужно избегать ненужных удалений.

Сегодня клуб из Омска проиграл «Трактору» со счетом 4:5. Это 1-е поражение «Авангарда» за последние 13 матчей.

– Мы здорово начали, хорошо провели первый и начало второго периода, но потом соперник сравнял счет. Мы продолжали бороться, все шло нормально, пока мы не начали хватать удаления.

Когда ты саботируешь игру, это выливается в большие сложности в концовке. Мы играли на равных, но если мы хотим побеждать – надо избегать ненужных удалений.

– Как отреагировали на удаление Якупова?

– Игроки – профессионалы, они сами все прекрасно понимают. Якупову и так тяжело, нельзя наваливать сверху дополнительных выговоров.

– Когда стоит ждать возвращения Маклауда?

– Надеемся увидеть его в матче против «Динамо».

– С чем связана не самая удачная игра вашей команды во вторых периодах?

– Мы хорошо начинаем матчи, потом немножко расслабляемся, а соперник нас подлавливает. Мы говорим с игроками о том, что нужно улучшать игру во вторых периодах, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда». Клуб из Челябинска выиграл 5 из 6 последних игр

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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