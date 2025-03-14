Ги Буше о 4:5 от «Трактора»: «Когда саботируешь игру, это выливается в сложности. Если мы хотим побеждать, надо избегать ненужных удалений»
Сегодня клуб из Омска проиграл «Трактору» со счетом 4:5. Это 1-е поражение «Авангарда» за последние 13 матчей.
– Мы здорово начали, хорошо провели первый и начало второго периода, но потом соперник сравнял счет. Мы продолжали бороться, все шло нормально, пока мы не начали хватать удаления.
Когда ты саботируешь игру, это выливается в большие сложности в концовке. Мы играли на равных, но если мы хотим побеждать – надо избегать ненужных удалений.
– Как отреагировали на удаление Якупова?
– Игроки – профессионалы, они сами все прекрасно понимают. Якупову и так тяжело, нельзя наваливать сверху дополнительных выговоров.
– Когда стоит ждать возвращения Маклауда?
– Надеемся увидеть его в матче против «Динамо».
– С чем связана не самая удачная игра вашей команды во вторых периодах?
– Мы хорошо начинаем матчи, потом немножко расслабляемся, а соперник нас подлавливает. Мы говорим с игроками о том, что нужно улучшать игру во вторых периодах, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда». Клуб из Челябинска выиграл 5 из 6 последних игр
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