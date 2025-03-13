Андронов о 3 подряд победах СКА: «Была плохая серия, надо выкарабкиваться, не время себя жалеть. Не важно, какое место займем, главное – найти свою игру»

Сергей Андронов оценил последние матчи СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– После неудачной серии у СКА пошли победы – над ЦСКА, «Магниткой», минским «Динамо». Чем это можно объяснить?

– Прошли тяжелый период, который у нас был. Слава богу, нашли путь, который помогает выигрывать, и это надо поддерживать.

– Матч против минского «Динамо» чем был сложен? У них было девять побед подряд.

– Хорошая команда с хорошими мастерами, мы удачно реализовали свои моменты и выиграли.

– То, что СКА проводит последние матчи на своем льду в регулярном чемпионате, как сказывается?

– Дома, в принципе, всегда стараемся играть на победу, радовать наших болельщиков.

– Можно сказать, что команда уже вышла на финишную прямую, игроки держат в голове матчи плей-офф?

– Ну, я говорю, мы нашли рецепт побед и хотим донести его до матчей плей-офф. Готовимся к главной части сезона.

– Нет такого, что в конце чемпионата хочется поберечь силы, не рисковать здоровьем?

– Ну, это не в нашем положении. У нас была плохая серия, нам надо выкарабкиваться, сейчас не время себя жалеть.

– На каком месте по итогам чемпионата видите СКА?

– Не важно, какое место займем. Главное – найти свою игру, которая будет позволять выигрывать, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.