Андронов о 3 подряд победах СКА: «Была плохая серия, надо выкарабкиваться, не время себя жалеть. Не важно, какое место займем, главное – найти свою игру»
– После неудачной серии у СКА пошли победы – над ЦСКА, «Магниткой», минским «Динамо». Чем это можно объяснить?
– Прошли тяжелый период, который у нас был. Слава богу, нашли путь, который помогает выигрывать, и это надо поддерживать.
– Матч против минского «Динамо» чем был сложен? У них было девять побед подряд.
– Хорошая команда с хорошими мастерами, мы удачно реализовали свои моменты и выиграли.
– То, что СКА проводит последние матчи на своем льду в регулярном чемпионате, как сказывается?
– Дома, в принципе, всегда стараемся играть на победу, радовать наших болельщиков.
– Можно сказать, что команда уже вышла на финишную прямую, игроки держат в голове матчи плей-офф?
– Ну, я говорю, мы нашли рецепт побед и хотим донести его до матчей плей-офф. Готовимся к главной части сезона.
– Нет такого, что в конце чемпионата хочется поберечь силы, не рисковать здоровьем?
– Ну, это не в нашем положении. У нас была плохая серия, нам надо выкарабкиваться, сейчас не время себя жалеть.
– На каком месте по итогам чемпионата видите СКА?
– Не важно, какое место займем. Главное – найти свою игру, которая будет позволять выигрывать, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.
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