Илья Ковальчук: «Профессиональная карьера подошла к концу, думаю. Но хоккей из моей жизни никогда не уйдет, сейчас играю даже чаще»
Последним клубом 41-летнего Ковальчука был «Спартак», за который он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.
«Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально.
Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдет. Я им занимаюсь всю жизнь», – сказал Илья Ковальчук.
В составе сборной России он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.
На Олимпиаде-2018 Ковальчук стал лучшим снайпером турнира. Также он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
В НХЛ Илья выступал в составе «Атланты», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелеса», «Монреаля», «Вашингтона».
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