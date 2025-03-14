Илья Ковальчук: «Профессиональная карьера подошла к концу, думаю. Но хоккей из моей жизни никогда не уйдет, сейчас играю даже чаще»

Илья Ковальчук заявил о вероятном завершении профессиональной карьеры.

Последним клубом 41-летнего Ковальчука был «Спартак », за который он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.

«Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально.

Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдет. Я им занимаюсь всю жизнь», – сказал Илья Ковальчук .

В составе сборной России он становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009 году был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.

На Олимпиаде-2018 Ковальчук стал лучшим снайпером турнира. Также он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

В НХЛ Илья выступал в составе «Атланты», «Нью-Джерси », «Лос-Анджелеса », «Монреаля », «Вашингтона ».