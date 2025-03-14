Главный тренер «Трактора» Гру пропустит матч с «Авангардом» из-за болезни. Рише будет руководить командой со скамейки
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру пропустит матч с «Авангардом» из-за болезни.
Сегодня команды встретятся в Омске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Перед встречей в Омске главный тренер черно-белых почувствовал недомогание и медицинский штаб команды принял решение, что сегодня наставника не будет на мостике.
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Гру в течение матча будет консультировать тренерский штаб и вносить корректировки в онлайн-режиме. Руководить «Трактором» на лавке в игре против омичей будет Рафаэль Рише», – говорится в сообщении на сайте челябинцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Трактора»
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