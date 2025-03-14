Вячеслав Фетисов: «Гретцки ушел от активной хоккейной жизни, коньки не надевал уже давно, по-моему. Мы особо не друзья в плане постоянного общения, но с уважением относимся друг к другу»

Вячеслав Фетисов считает, что Уэйн Гретцки ушел от активной хоккейной жизни.

«У нас какие-то мероприятия были ветеранские, связанные с юбилейными датами. Но он ушел от активной хоккейной жизни. Он вообще, по-моему, коньки не надевал уже давно.

Мы особо не друзья в плане постоянного общения, но с уважением относимся друг к другу, и он реагирует на все звонки и какие-то моменты, требующие обсуждения», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .