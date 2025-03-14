Драйзайтль набрал очки в 16 играх подряд – второй результат среди игроков «Эдмонтона» в XXI веке. Макдэвид делал это в 17 матчах кряду дважды

Леон Драйзайтль набрал очки в 16 играх подряд в составе «Эдмонтона».

29-летний форвард отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (2:3).

Таким образом, Драйзайтль набрал очки в 16-м подряд матче – это второй результат среди игроков «Ойлерс» в XXI веке.

Коннор Макдэвид дважды достигал отметки в 17 игр, еще в одном случае канадец совершал результативные действия в 16 матчах кряду.

Самая продолжительная серия матчей с набранными баллами среди игроков «Эдмонтона » принадлежит Уэйну Гретцки – 51 игра.