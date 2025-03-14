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Ковальчук о прощальном матче: «Подумаю, что-то сделаем – это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным»

Илья Ковальчук порассуждал об идее проведения прощального матча.

Ранее бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ заявил, что, скорее всего, его профессиональная карьера завершена.  

«Может быть, мы что-то сделаем, я подумаю. Это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным», – сказал Ковальчук.

Последним клубом в карьере 41-летнего Ковальчука был «Спартак», за который он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoИлья Ковальчук
logoКХЛ
logoСпартак
ТАСС
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