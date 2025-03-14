Ковальчук о прощальном матче: «Подумаю, что-то сделаем – это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным»

Илья Ковальчук порассуждал об идее проведения прощального матча.

Ранее бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ заявил , что, скорее всего, его профессиональная карьера завершена.

«Может быть, мы что-то сделаем, я подумаю. Это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным», – сказал Ковальчук .

Последним клубом в карьере 41-летнего Ковальчука был «Спартак », за который он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.