Ковальчук о прощальном матче: «Подумаю, что-то сделаем – это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным»
Илья Ковальчук порассуждал об идее проведения прощального матча.
Ранее бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ заявил, что, скорее всего, его профессиональная карьера завершена.
«Может быть, мы что-то сделаем, я подумаю. Это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным», – сказал Ковальчук.
Последним клубом в карьере 41-летнего Ковальчука был «Спартак», за который он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с декабря 2023 года по март 2024-го.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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