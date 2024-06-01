Фетисов о Ковальчуке: «Изучите карьеру – букварь для молодежи, как можно стать чемпионом, эталоном, идолом. Вижу в Илье руководителя – хоккейного, спортивного»

Вячеслав Фетисов считает, что Илья Ковальчук может стать спортивным руководителем.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Спартак».

В 2022 году Ковальчук являлся генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Я вижу в нем руководителя – хоккейного, спортивного, какого угодно. Он грамотно говорит, понимает смысл сказанных слов.

Ну и изучите его карьеру: когда пацан из Твери ездил с папой на электричке на тренировки в «Спартак» – это для молодежи букварь, как можно стать чемпионом, эталоном, идолом.

Здесь все эти детские впечатления, которые его формировали, стремление получить результат, желание не подвести папу и маму дорогого стоит.

Нашему поколению – и Александру Могильному, и Валерию Каменскому – он очень нравится.

Очень приличный, порядочный, знающий сопереживающий парень, который хочет сделать хорошую карьеру спортивного функционера», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.