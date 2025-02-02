Генменеджер «Ак Барса» о выпавшем на лед телефоне Дыняка: «Никита теперь популярен не только в России, но и за рубежом. Ничего плохого не вижу, всякое бывает»
Марат Валиуллин высказался о выпавшем телефоне Никиты Дыняка.
– Насколько серьезно лично вы отнеслись к эпизоду с выпавшим телефоном Никиты Дыняка в матче с «Авангардом»?
– Интересный момент. Никита действительно не брал телефон во время собрания. Просто он как-то неудачно завалился. Телефон же потом вылетел на лед. Если бы Никита хотел его спрятать, то сделал бы это хорошо, и телефон бы не вылетел (смеется).
Комическая ситуация. КХЛ отправила всем клубам письма, в которых сказала, что за посторонние предметы на льду команды будут наказываться двухминутным штрафом. А Никита теперь популярен не только в России, но и за рубежом. Везде этот клип с ним крутили. Ничего плохого я в этом не вижу, всякое бывает, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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