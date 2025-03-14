Михеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 5+2 в последних 8 играх

Илья Михеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Чикаго » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе » (2:4).

В активе 30-летнего россиянина стало 26 (15+11) очков в 64 играх в текущем сезоне при полезности «+3». В последних 8 играх – 7 (5+2) баллов.

Сегодня Михеев (15:17, 0:38 – в большинстве, 1:25 – в меньшинстве, «минус 1») реализовал единственный бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.