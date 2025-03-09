Михеев забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче против «Нэшвилла». У форварда «Чикаго» 4+2 в последних 6 матчах

Илья Михеев забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Чикаго » отличился в игре против «Предаторс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 30-летнего игрока стало 25 (14+11) очков в 62 матчах в текущем сезоне при полезности «+4».

В последних 6 играх у него 4 шайбы, 2 результативные передачи и «+7».

Сегодня Михеев (17:04, 1:40 – в большинстве, 1:27 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 2 блока и получил малый штраф.