«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ от Запада, обыграв «Спартак»
Определился последний участник плей-офф КХЛ от Запада.
«Торпедо» одержало победу над «Спартаком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:0) и гарантировало себе выход в плей-офф.
Нижегородский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков после 63 игр.
11 марта команда Игоря Ларионова встретится с «Авангардом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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