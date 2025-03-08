«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ от Запада, обыграв «Спартак»

Определился последний участник плей-офф КХЛ от Запада.

«Торпедо » одержало победу над «Спартаком » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:0) и гарантировало себе выход в плей-офф.

Нижегородский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков после 63 игр.

11 марта команда Игоря Ларионова встретится с «Авангардом».