Квартальнов о 4:5 с «Северсталью»: «У «Динамо» второй год подряд не получается в Череповце сыграть хорошо, к сожалению. Хотим залезть в топ-4 на Западе»

Дмитрий Квартальнов оценил поражение минского «Динамо» от «Северстали» (4:5).

– Неплохая игра, много голов. К сожалению, в третьем периоде отдали инициативу, которой владели до этого. Много наошибались в зоне обороны, там нужно было сыграть чуть по‑другому.

Это не радует: три гола получили с позиционной атаки, с этим надо справляться. Порадовала ли игра? А как, если это проигранный матч? Пусть игра даже феноменально хорошая, но в итоге – ты проигрываешь.

А любая победа – это победа. К сожалению, второй год подряд у меня не получается в Череповце сыграть хорошо.

– Думаете уже о плей‑офф?

– Мы играем каждый день, хотим выиграть каждый матч, а до плей‑офф еще две недели. Хотим залезть в четверку. Как получится – покажет наша игра. К сожалению, две последние встречи мы проиграли, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .