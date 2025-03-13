Квартальнов о 4:5 с «Северсталью»: «У «Динамо» второй год подряд не получается в Череповце сыграть хорошо, к сожалению. Хотим залезть в топ-4 на Западе»
– Неплохая игра, много голов. К сожалению, в третьем периоде отдали инициативу, которой владели до этого. Много наошибались в зоне обороны, там нужно было сыграть чуть по‑другому.
Это не радует: три гола получили с позиционной атаки, с этим надо справляться. Порадовала ли игра? А как, если это проигранный матч? Пусть игра даже феноменально хорошая, но в итоге – ты проигрываешь.
А любая победа – это победа. К сожалению, второй год подряд у меня не получается в Череповце сыграть хорошо.
– Думаете уже о плей‑офф?
– Мы играем каждый день, хотим выиграть каждый матч, а до плей‑офф еще две недели. Хотим залезть в четверку. Как получится – покажет наша игра. К сожалению, две последние встречи мы проиграли, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
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