Козырев после 5:4 с «Динамо» Минск: «Северсталь» готовится к плей-офф, даем ребятам отдохнуть, проводя ротацию – у нас не такая длинная скамейка»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с минским «Динамо».

Клуб из Череповца выиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

– Отличный матч, был рисунок с нашей стороны. Надеюсь, порадовали нашей игрой болельщиков, которых мы последнее время совсем не радовали результатами. Проявили характер, это самое главное.

И еще важнейшая деталь – то, что мы вернули свою реализацию, которая в последнее время хромала. Сегодня очень важно было победить, потому что последнее время мы уступали. Забили пять голов, очень хорошие шайбы.

– Форсируете подготовку к плей‑офф?

– Да, мы проводим подготовку к плей‑офф, даем ребятам и отдохнуть где‑то, проводя ротацию. У нас не такая длинная скамейка, имеем что имеем, но мы изыскиваем возможности для отдыха игроков, – сказал Андрей Козырев .