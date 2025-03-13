Козырев после 5:4 с «Динамо» Минск: «Северсталь» готовится к плей-офф, даем ребятам отдохнуть, проводя ротацию – у нас не такая длинная скамейка»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с минским «Динамо».
Клуб из Череповца выиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.
– Отличный матч, был рисунок с нашей стороны. Надеюсь, порадовали нашей игрой болельщиков, которых мы последнее время совсем не радовали результатами. Проявили характер, это самое главное.
И еще важнейшая деталь – то, что мы вернули свою реализацию, которая в последнее время хромала. Сегодня очень важно было победить, потому что последнее время мы уступали. Забили пять голов, очень хорошие шайбы.
– Форсируете подготовку к плей‑офф?
– Да, мы проводим подготовку к плей‑офф, даем ребятам и отдохнуть где‑то, проводя ротацию. У нас не такая длинная скамейка, имеем что имеем, но мы изыскиваем возможности для отдыха игроков, – сказал Андрей Козырев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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