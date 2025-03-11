Квартальнов после 1:3 от СКА: «Хотите по судьям подискутировать? Андронов взял и упал, это меня бесит. Арбитры должны смотреть, кто что выпрашивает»

Дмитрий Квартальнов выразил недовольство судейством в матче против СКА.

Минское «Динамо» потерпело поражение со счетом 1:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вы сказали, что было много удалений. Откуда исходили?

– Вы хотите по судьям подискутировать? Первое удаление – в зоне атаки надо было поработать ногами и не цеплять. Не хочу сказать, что их вообще не было.

Серега Андронов – опытный парень, но взял и упал. Серегу знаю хорошо, но если он исполнил это… Меня вообще бесит.

Много раз говорил, что нельзя делить. Судьи должны четко смотреть, кто что выпрашивает. У нас такой момент был – Егору Борикову засадили сегодня, но судьи не видели, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов .

Квартальнов про 1:3 от СКА: «Нападающие у «Динамо» перекурили чуть‑чуть сегодня. Восемь удалений – многовато, соперник был мотивированнее, подъедал нас»