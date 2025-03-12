  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о 3:1 с «Динамо» Минск: «СКА бился 60 минут против сборной Беларуси, усиленной Шипачевым и канадцами. Они 9 игр побеждали всех»
5

Ротенберг о 3:1 с «Динамо» Минск: «СКА бился 60 минут против сборной Беларуси, усиленной Шипачевым и канадцами. Они 9 игр побеждали всех»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с минским «Динамо».

Петербургский клуб на своей арене одержал победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Ребята бились все 60 минут против сильного соперника. Огромная благодарность болельщикам. Хочется отметить соперника. Сильная команда, сборная Беларуси, усиленная Шипачевым.

Очень сильная команда, есть сильные канадцы. В последнем цикле девять игр побеждали всех. Физически хорошо подготовлены. Отличный тренерский штаб во главе с Квартальновым.

Нам есть что улучшить. В третьем периоде где‑то ушли от нашего плана, есть что отточить. Разберем ошибки, уберем ненужные удаления», – сказал главный тренер СКА

Квартальнов после 1:3 от СКА: «Хотите по судьям подискутировать? Андронов взял и упал, это меня бесит. Арбитры должны смотреть, кто что выпрашивает»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoДмитрий Квартальнов
logoКХЛ
logoСборная Беларуси по хоккею
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoДинамо Минск
logoВадим Шипачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Квартальнов после 1:3 от СКА: «Хотите по судьям подискутировать? Андронов взял и упал, это меня бесит. Арбитры должны смотреть, кто что выпрашивает»
3сегодня, 20:31
Квартальнов про 1:3 от СКА: «Нападающие у «Динамо» перекурили чуть‑чуть сегодня. Восемь удалений – многовато, соперник был мотивированнее, подъедал нас»
2сегодня, 19:49
СКА прервал 9-матчевую победную серию минского «Динамо»
8сегодня, 19:02
Главные новости
Светлов об Овечкине: «Голы в пустые ворота – полноценные. Нужно заставить соперника заменить вратаря – победным счетом, на это работает вся команда и капитан»
38 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом», «Коламбус» против «Нью-Джерси», «Каролина» – «Тампа-Бэй», «Филадельфия» встретится с «Оттавой»
5654 минуты назад
Депутат Свищев о словах Овечкина про «Динамо»: «Доказывает его преданность родине и клубу. Он хочет связать будущее с Россией, это важно для молодого поколения»
1сегодня, 20:52
Квартальнов после 1:3 от СКА: «Хотите по судьям подискутировать? Андронов взял и упал, это меня бесит. Арбитры должны смотреть, кто что выпрашивает»
3сегодня, 20:31
Журналист подарил Ротенбергу книгу Мильштейна «Ты можешь все». Тренер СКА прокомментировал: «Вы из одной синагоги? Как говорил Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться»
28сегодня, 20:18
Шипачев сделал 37-й ассист в сезоне и установил рекорд минского «Динамо» в КХЛ
3сегодня, 20:01
Фетисов о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Настоящий патриот. В это непростое время он ничего не остерегается, говорит то, что считает нужным»
8сегодня, 19:37
«Локомотив» выиграл Западную конференцию – впервые с сезона-2010/11. У клуба 95 очков после 64 матчей
8сегодня, 19:14
СКА прервал 9-матчевую победную серию минского «Динамо»
8сегодня, 19:02
СКА выиграл 3 матча подряд. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе
2сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Джонс заменит отстраненного Экблада в 1-м звене «Флориды»: «Они похожи по габаритам, Сет получит больше игрового времени и все роли, которые выполнял Аарон»
2 минуты назад
Кудашов о 3:4 с «Нефтехимиком»: «Динамо» провалило середину матча, проиграло в движении, черновой работе, соперник нас переработал»
27 минут назад
Ги Буше о замене Серебрякова после 3 шайб от «Торпедо»: «Были сомнения, он классный вратарь. После 2-го периода сказал, что у нас должок перед Никитой, мы должны выиграть и помочь ему преодолеть это»
сегодня, 20:42
Квартальнов про 1:3 от СКА: «Нападающие у «Динамо» перекурили чуть‑чуть сегодня. Восемь удалений – многовато, соперник был мотивированнее, подъедал нас»
2сегодня, 19:49
Ткачев о победной шайбе в ворота «Торпедо»: «Рад вернуться в большой хоккей. Ги сказал, чтобы я не переживал, играл на своих сильных сторонах»
сегодня, 19:28
«Куньлунь» забросил 2 шайбы «Сочи» за 10 секунд в 1-м периоде – забили О’Риган и Лихачев
2сегодня, 17:00
Порядин о шансах «Спартака» на титул в РПЛ: «Все в их силах, таблица плотная. Матч с «Зенитом» будет интересный»
3сегодня, 16:48
Тюкавин о звонке Овечкина: «Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее. Рад, что Саша позвонил, он переживает за футбольное «Динамо»
3сегодня, 16:30
Маккиннон про 1000 очков в НХЛ: «Важная веха, повод поразмышлять. Хочется командного успеха, чтобы все в «Колорадо» вместе праздновали достижения и победы»
3сегодня, 15:24
Канцеров о лучшем игроке мира: «Кучеров просто зверь, поучаствовал в 50% шайб «Тампы» в прошлом сезоне. Может не всегда дорабатывать, но даже так делать удивительные вещи»
1сегодня, 14:30