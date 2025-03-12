Ротенберг о 3:1 с «Динамо» Минск: «СКА бился 60 минут против сборной Беларуси, усиленной Шипачевым и канадцами. Они 9 игр побеждали всех»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с минским «Динамо».
Петербургский клуб на своей арене одержал победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Ребята бились все 60 минут против сильного соперника. Огромная благодарность болельщикам. Хочется отметить соперника. Сильная команда, сборная Беларуси, усиленная Шипачевым.
Очень сильная команда, есть сильные канадцы. В последнем цикле девять игр побеждали всех. Физически хорошо подготовлены. Отличный тренерский штаб во главе с Квартальновым.
Нам есть что улучшить. В третьем периоде где‑то ушли от нашего плана, есть что отточить. Разберем ошибки, уберем ненужные удаления», – сказал главный тренер СКА.
Квартальнов после 1:3 от СКА: «Хотите по судьям подискутировать? Андронов взял и упал, это меня бесит. Арбитры должны смотреть, кто что выпрашивает»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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