10 171 зритель посетил матч «Автомобилиста» с «Торпедо» – на 300 меньше, чем было на первой игре на «УГМК-Арене»

Второй матч «Автомобилиста» на новой арене посетил 10 171 зритель.

Команда под руководством Николая Заварухина принимает «Торпедо » (1:1 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, на игру пришли 10 171 зрителей – это на 300 человек меньше, чем было на игре против ЦСКА (3:4).

«УГМК-Арена» вмещает более 12 тысяч зрителей.

10 489 зрителей посетили первый матч на «УГМК-Арене» – рекорд посещаемости «Автомобилиста» в КХЛ