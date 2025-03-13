10 171 зритель посетил матч «Автомобилиста» с «Торпедо» – на 300 меньше, чем было на первой игре на «УГМК-Арене»
Второй матч «Автомобилиста» на новой арене посетил 10 171 зритель.
Команда под руководством Николая Заварухина принимает «Торпедо» (1:1, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, на игру пришли 10 171 зрителей – это на 300 человек меньше, чем было на игре против ЦСКА (3:4).
«УГМК-Арена» вмещает более 12 тысяч зрителей.
10 489 зрителей посетили первый матч на «УГМК-Арене» – рекорд посещаемости «Автомобилиста» в КХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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