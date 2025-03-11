Губернатор Омской области об «УГМК-Арене»: «Хорошая, но скажу честно: до Омска еще дотягивать и дотягивать»

Глава Омской области заявил, что арена «Авангарда» лучше, чем у «Автомобилиста».

Сегодня омский клуб одержал победу над «Торпедо» (4:3) в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ, которая стала для «Авангарда » 12-й подряд.

В понедельник «Автомобилист» уступил ЦСКА (3:4) в первом матче на новой арене клуба.

«Я вчера был в Екатеринбурге на открытии новой арены [«Автомобилиста »]. Хорошая арена, здорово, что в нашей стране такие объекты создаются.

Но честно скажу: там до Омска еще дотягивать и дотягивать. Своей игрой вы подтверждаете, что Омск – это просто космос. Спасибо вам большое!» – сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Владислав Третьяк: «У нас арены лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире. Через спорт мы воспитываем патриотов России»