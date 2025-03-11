Губернатор Омской области об «УГМК-Арене»: «Хорошая, но скажу честно: до Омска еще дотягивать и дотягивать»
Глава Омской области заявил, что арена «Авангарда» лучше, чем у «Автомобилиста».
Сегодня омский клуб одержал победу над «Торпедо» (4:3) в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ, которая стала для «Авангарда» 12-й подряд.
В понедельник «Автомобилист» уступил ЦСКА (3:4) в первом матче на новой арене клуба.
«Я вчера был в Екатеринбурге на открытии новой арены [«Автомобилиста»]. Хорошая арена, здорово, что в нашей стране такие объекты создаются.
Но честно скажу: там до Омска еще дотягивать и дотягивать. Своей игрой вы подтверждаете, что Омск – это просто космос. Спасибо вам большое!» – сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Владислав Третьяк: «У нас арены лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире. Через спорт мы воспитываем патриотов России»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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