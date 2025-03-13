Касатонов о КХЛ: «Один из самых интересных сезонов: лига стала самостоятельной, на всех матчах аншлаги, вернули лимит в 5 игроков. Посмотрим, как драфт будет развиваться»

Алексей Касатонов доволен этим сезоном Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Это один из самых интересных сезонов в КХЛ . Лига и так прогрессировала, а тут еще стала по сути самостоятельной, что тоже позитивно влияет на развитие лиги, ее привлекательности.

Главный показатель – это, конечно, болельщики, практически на всех матчах аншлаги. Это только радует и говорит о серьезной работе в лиге.

Также стоит отметить момент с лимитом, вернули пять игроков. Посмотрим, в каком виде будет драфт развиваться, пока идут обсуждения.

Главное, что хочется сказать, несмотря на то, что восьмерки в целом определились достаточно давно, все равно все игры, даже с участием команд ниже восьмого места, были с большим накалом, каких-то провальных результатов практически не наблюдается», – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов .