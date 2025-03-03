Вайсфельд о «Куньлуне»: «При топовом финансировании любой клуб можно сделать топом. С ними даже легче – нет лимита на иностранцев»

Леонид Вайсфельд высказался о возможностях «Куньлуня» стать топ-клубом в КХЛ.

Ранее появилась информация , что бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов может получить руководящую должность в китайском клубе. Финансирование команды будет увеличено.

– Можно ли сделать «Куньлунь» топовой организацией?

– Если финансирование топовое, то и любой клуб можно сделать топовым. В том числе и «Куньлунь ». С «Куньлунем» даже легче, потому что там лимита на иностранцев нет.

– Если команда вернется в Китай, то это будет плюсом?

– Это может повлиять только в экономическом плане, если команда будет вызывать интерес у зрителей и полные трибуны собирать.

А если как в предыдущий раз, то, думаю, что влиять не будет, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд .

Экс-глава «Авангарда» Крылов возвращается в КХЛ – он будет руководить «Куньлунем» (Алексей Шевченко)