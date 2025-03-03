Вайсфельд о «Куньлуне»: «При топовом финансировании любой клуб можно сделать топом. С ними даже легче – нет лимита на иностранцев»
Ранее появилась информация, что бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов может получить руководящую должность в китайском клубе. Финансирование команды будет увеличено.
– Можно ли сделать «Куньлунь» топовой организацией?
– Если финансирование топовое, то и любой клуб можно сделать топовым. В том числе и «Куньлунь». С «Куньлунем» даже легче, потому что там лимита на иностранцев нет.
– Если команда вернется в Китай, то это будет плюсом?
– Это может повлиять только в экономическом плане, если команда будет вызывать интерес у зрителей и полные трибуны собирать.
А если как в предыдущий раз, то, думаю, что влиять не будет, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Экс-глава «Авангарда» Крылов возвращается в КХЛ – он будет руководить «Куньлунем» (Алексей Шевченко)
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