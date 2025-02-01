Веренски набрал 1+1 с «Ютой» и повторил рекорд «Коламбуса» по очкам за сезон для защитников. У него 57 (17+40) баллов в 52 играх

Зак Веренски повторил рекорд «Коламбуса» по очкам за сезон для защитников – 57.

27-летний американец забил в овертайме и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ). Его признали первой звездой встречи.

На счету защитника стало 57 (17+40) очков в 52 играх при полезности «+12» и среднем времени на льду 26:50.

Веренски повторил рекорд «Блю Джекетс» по очкам за сезон для защитников. Он был установлен Сетом Джонсом в сезоне-2017/18 (57 очков в 78 играх, 16+41) и повторен Веренски в прошлом сезоне (57 в 70, 11+46, рекорд по ассистам за сезон среди защитников).

Отметим, что рекорд по голам за сезон среди защитников тоже принадлежит Заку – 20 шайб в 63 играх в сезоне-2019/20.

По очкам среди защитников в текущем сезоне Веренски делит 2-е место с Кэйлом Макаром из «Колорадо» (57 в 53, 19+38). Лидирует Куинн Хьюз из «Ванкувера» (59 в 47, 14+45).