Артюхин о СКА: «Отсутствие Кузнецова – это однозначный минус, ничего не стало лучше. Он может сказать правильные вещи и знает, как держать быт»
32-летний форвард армейцев находится в списке травмированных из-за второго в этом сезоне сотрясения мозга.
– Адаптировался ли СКА к игре без Кузнецова?
– Конечно, СКА адаптировался. Но Евгения не хватает, это сто процентов. Его не хватает и на льду, и в раздевалке, так как Кузнецов опытный игрок и знает, как держать быт и команду в игре.
Он всегда может сказать правильные вещи в раздевалке, подсказать что-то, в целом держать такую веселую, рабочую атмосферу. Он шутит, всегда это делает. Это все передается ребятам. Даже в сложные моменты Кузнецов может сказать правильные слова.
– Можно ли сказать, что в чем-то без него даже стало лучше в СКА?
– Не думаю. Абсолютно точно ничего лучше не стало. Когда Евгений был, это было только в плюс команде, он очень сильно помогал. Это однозначно потеря. Но ребята адаптировались, где-то дали шансы молодым игрокам команды СКА, где они себя неплохо проявили.
Тут может быть один плюс, что у молодых ребят появилось больше возможностей и игрового времени, чтобы проявить и показать себя. Но отсутствие Кузнецова – это однозначный минус, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Земченок о Кузнецове: «Даже если он не играет, то помогает СКА, создает атмосферу. Что с Евгением, не знаю точно, у нас самих мало информации»
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