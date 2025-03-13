Алексей Протас: «От Овечкина исходит позитивная энергия. Саша заряжает людей! Он мне сильно помогает, как-то нужно было съездить в фарм-клуб, он дал свою машину»
– Насколько сильно Александр Овечкин помог вам вырасти как игроку, давал ли советы, которые стали полезными на площадке и за ее пределами?
– Да, безусловно. Он не только великий хоккеист, но и большой лидер раздевалки – для всех, не только для русскоязычных. Но и нам помогает очень сильно. Саша часто нас подбадривает, дает советы, может подстегнуть и во время игры, и в бытовых моментах от него масса помощи.
Отмечу тут и Диму Орлова, и Женю Кузнецова. Они очень помогали нам, молодым, адаптироваться здесь, приноровиться к этому хоккею.
– Можете привести пример помощи Овечкина в быту?
– Как-то раз мне нужно было съездить в Херши, в фарм-клуб, и он дал мне свою машину. Да много было моментов!
– Какая вообще у вас любимая история о нем?
– Их много, потому что от Саши исходит позитивная энергия. Он заряжает людей! Достаточно взять все эти веселые ритуалы с ребятами перед игрой, которые вы наверняка знаете по видео. Они всегда поднимают настроение.
– Когда в первый раз его увидели – боялись подойти?
– Да, не рискнул и промолчал. Только на третий или четвертый день тренинг-кэмпа понял, что нужно как-то представиться. Было немножко волнительно. Да и сейчас иногда, ха-ха! – сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас.
💪 Овечкин – суперкапитан! Не бросил по пустым воротам, чтобы партнер оформил первый хет-трик
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