Алексей Протас: «От Овечкина исходит позитивная энергия. Саша заряжает людей! Он мне сильно помогает, как-то нужно было съездить в фарм-клуб, он дал свою машину»

Алексей Протас отметил, что от Александра Овечкина исходит позитивная энергия.

– Насколько сильно Александр Овечкин помог вам вырасти как игроку, давал ли советы, которые стали полезными на площадке и за ее пределами?

– Да, безусловно. Он не только великий хоккеист, но и большой лидер раздевалки – для всех, не только для русскоязычных. Но и нам помогает очень сильно. Саша часто нас подбадривает, дает советы, может подстегнуть и во время игры, и в бытовых моментах от него масса помощи.

Отмечу тут и Диму Орлова, и Женю Кузнецова. Они очень помогали нам, молодым, адаптироваться здесь, приноровиться к этому хоккею.

– Можете привести пример помощи Овечкина в быту?

– Как-то раз мне нужно было съездить в Херши, в фарм-клуб, и он дал мне свою машину. Да много было моментов!

– Какая вообще у вас любимая история о нем?

– Их много, потому что от Саши исходит позитивная энергия. Он заряжает людей! Достаточно взять все эти веселые ритуалы с ребятами перед игрой, которые вы наверняка знаете по видео. Они всегда поднимают настроение.

– Когда в первый раз его увидели – боялись подойти?

– Да, не рискнул и промолчал. Только на третий или четвертый день тренинг-кэмпа понял, что нужно как-то представиться. Было немножко волнительно. Да и сейчас иногда, ха-ха! – сказал нападающий «Вашингтона » Алексей Протас .

💪 Овечкин – суперкапитан! Не бросил по пустым воротам, чтобы партнер оформил первый хет-трик