«Ак Барс» выложил фото Билялетдинова: «Провели фотосессию к юбилею. Зинэтула Хайдарыч в полном порядке!»

Зинэтула Билялетдинов сфотографировался в форме «Ак Барса».

Сегодня, 13 марта, бывшему тренеру «Ак Барса», «Динамо» и сборной России исполнилось 70 лет.

«Специально к юбилею мы провели фотосессию, чтобы показать Зинэтулу Билялетдинова таким, каким многие его никогда не видели.

Зинэтула Хайдарыч в полном порядке!» – говорится в сообщении «Ак Барса».