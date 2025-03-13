«Ак Барс» выложил фото Билялетдинова: «Провели фотосессию к юбилею. Зинэтула Хайдарыч в полном порядке!»
Зинэтула Билялетдинов сфотографировался в форме «Ак Барса».
Сегодня, 13 марта, бывшему тренеру «Ак Барса», «Динамо» и сборной России исполнилось 70 лет.
«Специально к юбилею мы провели фотосессию, чтобы показать Зинэтулу Билялетдинова таким, каким многие его никогда не видели.
Зинэтула Хайдарыч в полном порядке!» – говорится в сообщении «Ак Барса».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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