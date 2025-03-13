Ротенберг поздравил Билялетдинова с 70-летием: «Мы все ученики Хайдярыча, он пример для каждого. Свой 1-й матч в КХЛ я провел именно против его «Ак Барса». Эта игра в памяти на всю жизнь»

Роман Ротенберг поздравил Зинэтулу Билялетдинова с днем рождения.

Сегодня, 13 марта, бывшему тренеру «Ак Барса», «Динамо » и сборной России исполнилось 70 лет.

«Поздравляю с юбилеем Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова! Выдающийся игрок и один из лучших тренеров российского хоккея, сильнейший специалист в истории КХЛ.

Он очень многое сделал и для «Динамо», и для «Ак Барса», и для сборной России, стал первым российским тренером, приглашенным в НХЛ .

Однажды я сказал, что мы все ученики Хайдярыча, и от своих слов не отказываюсь. Во время работы в сборной России мне посчастливилось быть на собраниях, где выступал Билялетдинов, я видел, как он работает. Это тренер с харизмой и серьезным опытом. Пример для каждого в профессии.

Символично, что свой первый матч в КХЛ я провел именно против «Ак Барса » Билялетдинова. Эта игра останется в памяти на всю жизнь. Не было времени формировать команду. Из-за ковида практически весь состав был из молодежки, но мы смогли навязать свою игру мощному сопернику.

Зинэтула Хайдярович, спасибо вам за все, что вы сделали для нашего хоккея, сделали для меня лично. Не сомневаюсь, что вы еще долгие годы будете приносить пользу нашему любимому виду спорта. Пусть хоккей отвечает вам взаимностью, продолжает радовать и открываться с новых сторон.

Крепкого вам здоровья, хорошего настроения и семейного уюта. С праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81