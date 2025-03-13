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  • Виталий Давыдов: «Хотелось бы, чтобы в прессе больше писали о Леонтьеве, Епанчинцеве. Им работать сложнее, чем канадцам Гру и Буше. С одних сдувают пылинки, а других песочат»
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Виталий Давыдов: «Хотелось бы, чтобы в прессе больше писали о Леонтьеве, Епанчинцеве. Им работать сложнее, чем канадцам Гру и Буше. С одних сдувают пылинки, а других песочат»

Виталий Давыдов высказался о борьбе «Сибири» и «Нефтехимика» за место в плей-офф.

– За гонкой «Сибири» и «Нефтехимика» будете следить?

– Обязательно. Очень рад, что у нас наконец-то появилась кубковая интрига. Да, интересно следить, как меняется состав пар на плей-офф, на кого выходит, например, «Динамо» – то на СКА, то на «Северсталь».

Но все-таки на финише чемпионата самое главное – на границах кубковых восьмерок. И когда там нет борьбы, то становится грустно.

– Что думаете о дуэли Нижнекамска и Новосибирска?

– Обе команды хорошо проводят чемпионат, на своем уровне. Если бы на этот уровень вышли бы «Витязь», «Амур» или «Сочи», в КХЛ было бы еще веселее. Не говоря уж о наших иностранных статистах – «Барысе» и «Куньлуне».

«Сибирь» мне запомнилась в конце осени, выдала несколько победных серий. Недавно она была в московском регионе, было видно, что у команды спад. Это неудивительно, недавно у нее было два турне на Дальний Восток. Думаю, московским клубам, которые на многие матчи добираются на автобусе, «Сибири» и дальневосточным командам нужно поставить памятник.

«Нефтехимик» – более стабильная команда, чем «Сибирь». Все последние годы в Нижнекамске работает интересный тренер Леонтьев, мне нравится его работа. Во всяком случае «Нефтехимик» – команда с характером.

– А «Сибирь»?

– «Сибирь» – более игровая команда. Это неудивительно, ее возглавляет Епанчинцев, который в свое время в роли хоккеиста оставил хорошую память и в нашем «Динамо». По стилю Епанчинцев – типичный игровичок, его стиль больше «спартаковский», чем «динамовский». Тем не менее у нас его ценят.

– Кто фаворит гонки?

– По старой памяти поболею за Епанчинцева, хорошо, что у «Сибири» есть запас в три очка над командой Леонтьева. Вообще хотелось бы, чтобы в прессе больше писали об этой гонке и об этих тренерах.

Им работать намного сложнее, чем, например, нашим канадским легионерам Гру и Буше. Одним создают все условия и сдувают пылинки. А других песочат в прессе – и иногда не только журналисты, но и руководители, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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